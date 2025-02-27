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Суд Франции приговорил напавших на генконсульство России к 8 месяцам тюрьмы

20:58, 27.02.2025
Суд Франции приговорил напавших на генконсульство России к 8 месяцам тюрьмы
Фото: Максим Платонов

Суд в Марселе вынес приговор нападавшим на генконсульство России, назначив им восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Судья уточнил, что осужденные смогут отбывать наказание под домашним арестом с использованием электронного браслета. Кроме того, им запрещено иметь и носить оружие в течение пяти лет.

Напомним, что два гражданина Франции, устроившие взрыв у консульства России в Марселе 24 февраля, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Оба мужчины признали свою вину.

Российский Следком открыл уголовное дело по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой. За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Анастасия Фартыгина

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