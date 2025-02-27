Суд Франции приговорил напавших на генконсульство России к 8 месяцам тюрьмы

Фото: Максим Платонов

Суд в Марселе вынес приговор нападавшим на генконсульство России, назначив им восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Судья уточнил, что осужденные смогут отбывать наказание под домашним арестом с использованием электронного браслета. Кроме того, им запрещено иметь и носить оружие в течение пяти лет.



Напомним, что два гражданина Франции, устроившие взрыв у консульства России в Марселе 24 февраля, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Оба мужчины признали свою вину.



Российский Следком открыл уголовное дело по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой. За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.



Анастасия Фартыгина