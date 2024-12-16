На трассе М-7 «Волга» завершили строительство четырех надземных пешеходных переходов

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» завершили строительство четырех надземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодор».

Переходы расположены вблизи населенных пунктов Нептун (860,770 км), Екатериновка (865,700 км), Иксуар (871,170 км) и Большой Салтан (876,190 км).



Появление этих наземных пешеходных переходов позволит исключить необходимость в регулировании движения с помощью светофоров на скоростных участках трассы М-7 «Волга», которые являются частью маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.

— На сегодня четыре объекта-пешеходника уже готовы, завершены работы, готовы к эксплуатации. Строительство 10 пешеходных переходов завершим до конца года, еще восемь планируется завершить в 2025 году. Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, — сказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Строительство искусственных конструкций началось еще в октябре 2022 года. Специалисты установили железобетонные основания для пешеходных переходов, смонтировали пролеты и лестницы.



Дарья Пузикова