Аналитики назвали лучшие места для празднования Масленицы в России

Фото: Максим Платонов

Аналитики составили рейтинг регионов России, которые идеально подходят для празднования Масленицы в 2025 году. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий».

Первое место занял арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области, где традиционно сжигают необычное арт-чучело высотой 26 метров, созданное известным художником Николаем Полисским. Мероприятие состоится 1 марта.

Владимирскую область представляют сразу две площадки: туристический комплекс «Суздаль» и Музей деревянного зодчества. Здесь гостей ждут блинные завтраки, кинопоказы, экскурсии и народные гуляния с 28 февраля по 2 марта.

Красноярский край приглашает на «Сибирскую Масленицу» в селе Сухобузимское. По данным аналитиков, фестиваль пройдет 2 марта и порадует казачьими забавами, катанием на собачьих упряжках и театрализованным представлением.

Карелию представят исторический парк «Бастионъ» и остров Кижи. Посетители смогут испечь блины на старинных жерновах и познакомиться с традициями предков с 28 февраля по 2 марта.

Закрывает пятерку лучших мест Сочи с его многонациональными масленичными гуляниями в этно-парке «Моя Россия». Программа расскажет о различных способах встречи весны у разных народов России 1–2 марта.

Напомним, что в парке «Крылья Советов» в Казани праздник состоится 1 марта в 11.00. В это же время зиму проводят в поселке Кадышево, а в Крутушке Масленицу отметят в 14.00. В парке «Черное озеро» Масленица начнется 1 марта в 11.00. Участников ждут музыкально-театрализованное представление, выступление творческих коллективов, игры и конкурсы, а также чаепитие с блинами. Возле Дома культуры поселка Отары проводы зимы пройдут в 11.00, в поселке Мирный — в 14.00.

Матвей Гавриков