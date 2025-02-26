Стала известна программа масленичных гуляний в районах Казани

Фото: Динар Фатыхов

Музыкально-театрализованные представления и игры в честь Масленицы пройдут 1 и 2 марта в нескольких районах Казани. Программу опубликовала пресс-служба мэрии Казани.

В парке «Крылья Советов» праздник состоится 1 марта в 11.00. В это же время зиму проводят в поселке Кадышево, а в Крутушке Масленицу отметят в 14.00. Гуляния в поселке Борисоглебское пройдут 2 марта в 11.00, а в Сухой Реке — в 14.00.

В парке «Черное озеро» Масленица начнется 1 марта в 11.00. Участников ждут музыкально-театрализованное представление, выступление творческих коллективов, игры и конкурсы, а также чаепитие с блинами. Возле Дома культуры поселка Отары проводы зимы пройдут в 11.00, в поселке Мирный — в 14.00.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Жители Советского района смогут отметить праздник 1 марта в сквере «Туган Алан» поселка Карьер. В 11.00 здесь пройдут музыкально-театрализованное представление, игры и чаепитие.



2 марта в 11.00 в парке у ДК им. С. Саид-Галиева пройдет праздник «Масленица — 2025». На это же время запланированы гуляния в сквере «Маленький принц» поселка Нагорный. В 12.00 во дворе КЦ «Сайдаш» покажут театрализованную программу «Масленица пришла — открывай ворота!».

Напомним, масленичные гуляния в Кировском и Московском районах Казани пройдут 1 и 2 марта. В частности, 1 марта в 11.00 пройдет праздник на площади перед ДК «Красная Горка». В программе — песни, танцы, хороводы, блины и конкурсы. В это же время состоится праздник во дворе ул. А. Арсланова, 6а. В 13.00 казанцев ждет программа «Проводы русской зимы» от творческих коллективов КЦ «Залесный» в ЖК «Салават купере» (ул. Абзалова, 15).

Галия Гарифуллина