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В Казани приостановили движение троллейбусов №2 из-за повреждения сети

07:20, 28.02.2025
В Казани приостановили движение троллейбусов №2 из-за повреждения сети
Фото: Максим Платонов

В Казани на улицах Лево-Булачной — Ташаяк произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке движения троллейбусов по маршруту №2. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

  • Также троллейбусы маршрута №7 теперь следуют через Речной порт.

Аварийные службы уже работают на месте. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты.

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