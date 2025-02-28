В Казани приостановили движение троллейбусов №2 из-за повреждения сети
В Казани на улицах Лево-Булачной — Ташаяк произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке движения троллейбусов по маршруту №2. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
- Также троллейбусы маршрута №7 теперь следуют через Речной порт.
Аварийные службы уже работают на месте. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты.
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