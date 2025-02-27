Казанские дольщики продолжают бороться за свои деньги и жилье

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В Казани дольщики компании «Байхаус» не могут получить свои деньги и жилье, за которое заплатили. Вместо того чтобы радоваться новоселью, они выходят на улицы с требованиями вернуть свои средства. Люди, вложившие деньги в строительство, остаются без жилья и сталкиваются с угрозами от представителей застройщика. Об этом сообщили «Новости Татарстана» от ТНВ.

Клиенты компании сообщили, что некоторые дома не были построены вовсе, а в других уже сданных объектах появились трещины. Например, одна из жительниц рассказала, что из-за задержек по ипотеке ее платежи выросли вдвое. Она не смогла вовремя предоставить документы, так как застройщик не установил двери в ее доме.

С момента выхода репортажа прошло три месяца, но ситуация не изменилась. Одна из дольщиц, Мария Латышева, утверждает, что ей начали угрожать. Люди, представляющиеся сотрудниками «Байхауса», запугивают клиентов, говоря, что если они не откажутся от своих требований, им будет хуже.

Застройщик, в свою очередь, утверждает, что не может достроить дома или вернуть деньги из-за нехватки средств. Они обвиняют недовольных клиентов в ухудшении своей репутации, что, по их словам, приводит к снижению новых заказов.

С 1 марта в России вступит в силу закон об эскроу-счетах, который должен защитить деньги клиентов при индивидуальном строительстве. Однако многие дольщики «Байхауса» заключили договоры два года назад и не видят других вариантов, кроме как обращаться в полицию и суды. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, но пострадавшие продолжают сталкиваться с бездействием правоохранительных органов.