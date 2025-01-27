Эскроу-счета распространят на строительство частных домов с помощью маткапитала

Фото: Максим Платонов

Правительство закрепило возможность использования средств маткапитала для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета. Соответствующее постановление уже подписано и вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно сообщению на сайте правительства, родители, получившие сертификат на выплаты, смогут использовать эти средства для оплаты ипотеки на строительство дома, привлекая компанию-подрядчика, работающую с эскроу-счетами.

С февраля 2025 года размер материнского капитала также будет увеличен с учетом фактической инфляции и составит более 690 тыс. рублей на первенца, а на второго ребенка и последующих детей — более 912 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо строительства или покупки жилья, средства материнского капитала можно направить на оплату образования, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут использовать маткапитал для ежемесячных выплат на второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста.



Рената Валеева