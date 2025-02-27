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Банк России опубликовал курс валют на 28 февраля

18:14, 27.02.2025
Банк России опубликовал курс валют на 28 февраля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 1,77 рубля, евро — на 1,85 рубля. Юань — на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 87,70 рубля;
  • евро — 92,04 рубля;
  • юань — 11,96 рубля.

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