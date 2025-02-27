Смотровая площадка центра семьи «Казан» откроется 1 марта

Фото: Мария Зверева

Смотровая площадка центра семьи «Казан» возобновит свою работу 1 марта после зимнего перерыва. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции скверов и парков Казани.

С площадки, расположенной на высоте 32 метров, жители и гости города смогут наслаждаться панорамным видом. Она будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

Напомним, смотровая площадка закрылась в январе. В праздничные дни с 31 декабря по 8 января ее посетили более 20 тыс. человек, а за весь 2024 год она приняла свыше 410 тыс. гостей.

Анастасия Фартыгина