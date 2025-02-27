Ряд домов Московского и Авиастроительного районов Казани на сутки останется без воды

Фото: Динар Фатыхов

Ряд домов Московского и Авиастроительного районов Казани на сутки останется без воды. Это связано с подключением комплекса складских зданий по ул. Гудованцева к централизованным сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Так, отключение будет действовать с 9.00 4 марта до 9.00 5 марта.

Воду отключат по следующим адресам:

Беломорская, 69 корп.1; 69а, 69а/1, 69а/2, 69а/3, 69а/4; 69Б, 69г, 69и, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5, 69/7, 69/8, 69/9;

Беломорская, 240, 242, 242а, 244, 246, 246а; 252а, 260, 260 корп.3; 260а, 260/1;

Беломорская, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69а корп.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15;

Беломорская, 69б корп1; 69а лит11; 69а лит12а;

Беломорская, 71, 71/1, 71/2, 71а, 71а корп.1,3; 73, 73/1, 73/2, 77, 79, 79а, 79Б, 81, 83, 85, 236, 238, 238 корп.1;

Гудованцева, 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1а корп.6; 1Б, 1Б корп.1,2; 1Б/2; 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11а/1; 11а/2; 11а/4;

Гудованцева, 15, 15а/1; 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 41а корп.1; 41б, 43, 43 корп.1;

Гудованцева,д.— 43/2, 43/4, 43б, 43в, 43г, 43г/1; 45, 47, 49, 49а, 51, 71в;

Гудованцева, 50а; частные дома от д.№50/90 до д.№110;

Обнорского, 3, 3 корп.1,2,3,4,5;

Обнорского, 11, 30, 30 корп.1,2,3; 30а, 30а корп.1; 30а ст1; 30г, 49, 49 корп.1; 208 корп.1; 208а, 210;

Тэцевская, 1в, 8б, 11б, 11б корп2; 11в, 28, 34, 32/2, 35, 35 корп.1; 40, 175, 175 корп.1,2,3,4,5,8,9,11;

Тэцевская, 175б, 175б корп.1; 181, 181а, 181Б; 183, 187, 187 корп.1,2,3; 189, 189 корп.1,2; 191, 191 корп.1,2,3,5; 197;

Тэцевская, 198а, 199, 201, 201 корп.1,2,3; 203, 203 корп.1; 209, 209 корп.1; 209 ст1; 211а, 211в, 213, 217, 223;

Химиков, 1, 1 корп.1; 1а, 1а корп.1,3,4,5,6; 2, 2 корп.2; 2/1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 10 корп.1; 11, 13, 13а; 15;

Химиков, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28а, 29, 31, 31а, 33, 33 корп.1,2,3; 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 41а;

Химиков, 43, 45, 45а, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 59 корп.1; 61, 63, 65, 102, 104, 106.

Елизавета Пуншева