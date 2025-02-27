Борщевик предложили перерабатывать в спирт

Позднее его можно использовать как компонент топлива для двигателей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали и испытали метод борьбы с борщевиком, который предполагает его переработку в спирт. Позднее этот спирт можно использовать как компонент топлива для двигателей внутреннего сгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам преподавателя Института химии и химической технологии ЯГТУ, доцента Александра Павлова, борщевик Сосновского обладает высокой сахаристостью, которая способствует эффективному сбраживанию растительного сырья в спирт.

Опробовали три технологии получения сока из листьев и стеблей, но наибольшее количество сахара в соке содержится в стебле растения.

— По одной из применяемых технологий проводилась пастеризация сока, полученного прямым отжимом измельченных частей стеблей борщевика. Затем полученный сок упаривали до концентрации сахара 30% в массе, осветляли известковым молоком. Полученный рафинад подвергался сбраживанию сухими спиртовыми дрожжами и энзимами. Получаемый из борщевика Сосновского спирт может быть использован в качестве компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания, как компонент стеклоочистителей автомобилей и иных производственных нужд, — пояснил Павлов. — Использование эфирных масел борщевика Сосновского в качестве добавки позволяет получать морозостойкие полимерные композиты, для элементов транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. Это важно для работы железнодорожного подвижного состава при температуре до минус 60 градусов Цельсия.

Дарья Беззубова