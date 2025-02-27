В Казанской больнице №11 проведут капремонт

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в казанской больнице №11 по улице Максимова начнется масштабный ремонт. Об этом стало известно на итоговом медсовете, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в ходе ремонта модернизируют отделение гинекологии и приемный покой. Также в больницу поступит новое оборудование, благодаря которому медики смогут распознавать онкологические и гинекологические заболевания на ранних стадиях, своевременно и качественно оказывать помощь по другим болезням.

— Наша больница — одна из небольших больниц в масштабах города, но очень важная для жителей наших районов и при этом она очень трудоспособная. Дело в том, что на территории больницы переформатируются отделение плановой неврологии в неотложной помощи. Поэтому нам необходим компьютерный томограф, который бы проводил обследование пациентов в круглосуточном режиме. Нам необходим ремонт приемного покоя, в том числе в отделении гинекологии, которое считается одним из крупнейших в Казани по количеству оказания неотложной помощи, — рассказал главврач Рамиль Гатауллин.

Последний раз ремонт в учреждении проводился в 2018 году — тогда он затронул только третий и четвертый этажи стационара. А в 2023 году для больницы закупили три современных диагностических аппарата — рентген-аппарат, маммограф и флюорограф.



Елизавета Пуншева