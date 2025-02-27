Роман Губанов: «Рынок труда претерпевает значительные изменения»

Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. Об этом заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов на открытии Клуба работодателей Москвы — профессионального сообщества, реализованного в рамках стратегического партнерства с Московским центром инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего».

— Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.



— В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решении проблем «внутри», но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров, — заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

В рамках панельной дискуссии «Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников» ведущие эксперты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, и успешные HR-стратегии. Важной частью дискуссии стало обсуждение потребностей бизнеса в формировании кадрового резерва и развитии HR-стратегий в условиях растущей конкуренции за таланты.