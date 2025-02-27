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В Казань прибыл гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации

11:38, 27.02.2025

В Казань прибыл гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, он принимает участие в итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод построил в 2024 году два гражданских самолета Ту-214 вместо запланированных четырех самолетов. В настоящее время на авиазаводе идет модернизация, которая позволит строить до 20 самолетов в год.

Луиза Игнатьева

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