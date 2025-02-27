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США и Россия рассматривают Арктику как направление для сотрудничества

08:23, 27.02.2025
США и Россия рассматривают Арктику как направление для сотрудничества
Фото: Максим Платонов

США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества. В него в том числе входят совместная добыча природных ресурсов и развитие торговых маршрутов. Об этом сообщает агентство «Блумберг».

Уточняется, что сотрудничество в энергетическом секторе рассматривается одним из ключевых для США.

По данным источников агентства, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином «значительно укрепились» за последние годы.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. Он уточнил, что Россия обладает значительными запасами этих ресурсов и открыта для работы как с американскими властями, так и с частными компаниями.

Елизавета Пуншева

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Экономика

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