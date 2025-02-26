В Чистополе при пожаре погибли женщина и ребенок — возбуждено уголовное дело

Фото: взято с телеграм-канала прокуратуры Татарстана

В Чистополе при пожаре погибли 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в пресс-службе СК России по республике.

Причина пожара пока устанавливается. На данный момент специалисты осмотрели место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.



По данным прокуратуры Татарстана, пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Энгельса. Огонь вспыхнул в одной из квартир и распространился на 40 кв. метров.



Напомним, 18 февраля в Казани произошел пожар, в результате которого погиб 35-летний мужчина. Инцидент случился на третьем этаже жилого дома по улице Тэцевской, 4в.

Галия Гарифуллина