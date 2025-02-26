Назначен новый руководитель аппарата администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Новым руководителем аппарата администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани стала Александра Рылова. До этого она руководила отделом физической культуры и спорта.

— Ранее в нашей администрации она была начальником отдела физической культуры и спорта, где показала сильный характер, умение справляться со многими задачами одновременно и любовь к людям! — сообщили в администрации.

Прийти на прием казанцы могут по вторникам с 14.00 до 18.00. Номер для записи: 223-21-11 (доб. 22202).

Галия Гарифуллина