Экс-лидер УНИКСа и чемпион мира Хоакин Колом завершил игровую карьеру

Фото: Максим Платонов

Бывший баскетболист УНИКСа Хоакин Колом объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба казанского клуба. Испанский разыгрывающий завершил свои выступления в возрасте 36 лет. Последним клубом игрока стала «Жирона» из Испании.

Колом выступал за УНИКС с 2015 по 2018 год, проведя за команду 98 официальных матчей. Вместе с казанским клубом баскетболист выиграл серебряные медали Единой лиги ВТБ. В сезоне‑2016/17 разыгрывающий стал лучшим ассистентом чемпионата.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В составе сборной Испании Колом в 2019 году выиграл баскетбольный чемпионат мира.

В своей клубной карьере испанский разыгрывающий успел поиграть за испанские «Сарагосу», «Фуэнлабраду», «Эстудиантес», «Бильбао», «Валенсию», «Басконию», «Жирону», турецкий «Бахчешехир», сербскую «Црвену Звезду» и греческий АЕК.

Зульфат Шафигуллин