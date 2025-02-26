Водитель наказан за выезд на охраняемую территорию заказника «Голубые озера»
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам пресекли случай нарушения режима особой охраны в государственном природном заказнике «Голубые озера». Были зафиксированы проезд и стоянка механического транспортного средства на защищенной территории.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 8.39 Кодекса административных правонарушений РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
— Напоминаем, что за нарушение особого режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность, — заявили представители Госкомитета.
Напомним, что Кабмин Татарстана утвердил плату за посещение Голубых озер.
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