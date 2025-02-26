Новости общества

18:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Водитель наказан за выезд на охраняемую территорию заказника «Голубые озера»

16:21, 26.02.2025
Водитель наказан за выезд на охраняемую территорию заказника «Голубые озера»
Фото: взято с сайта eco.tatarstan.ru

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам пресекли случай нарушения режима особой охраны в государственном природном заказнике «Голубые озера». Были зафиксированы проезд и стоянка механического транспортного средства на защищенной территории.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 8.39 Кодекса административных правонарушений РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

— Напоминаем, что за нарушение особого режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность, — заявили представители Госкомитета.

Напомним, что Кабмин Татарстана утвердил плату за посещение Голубых озер.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также