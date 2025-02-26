В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску

В Румынии задержали кандидат в президенты Кэлина Джорджеску. Оппоненты считают его пророссийским, передает RT. По информации местных СМИ, политика подозревают в«в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного строя» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

Джорджеску остановила дорожная полиция. Вскоре его привезли в Генеральную прокуратуру. Сам политик заявил, что «расследования так не проводятся». По данным полиции Румынии, правоохранительные органы ведут крупную операцию, в частности, проводят обыски по разным адресам.

Политик одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, однако Конституционный суд впоследствии отменил результаты. Джорджеску выступал против эскалации на Украине и считал, что Зеленский — это полудиктатор, который разжигает конфликт.

Галия Гарифуллина