Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -7 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный с переходом на южный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от -2 до -4 градусов и небольшой снег.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.