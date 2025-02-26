В развитие полуострова Локомотив в центре Казани вложат 10 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

В Казани вложат около 10 млрд рублей для преобразования полуострова Локомотив. Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина сообщила, что проект предполагает создание крупнейшей речной марины, что может сделать столицу Татарстана примером для других городов.

По словам Тухватуллиной, существует значительная потребность у владельцев яхт и катеров в доступе к воде и качественном обслуживании. Концепция развития полуострова уже получила одобрение от главы Татарстана Рустама Минниханова, что свидетельствует о поддержке данного проекта на высоком уровне.

Проект обещает не только улучшить инфраструктуру, но и привлечь туристов, а также создать новые возможности для отдыха и водного спорта в регионе.

Напомним, что проект включает строительство яхтенных марин, развитие которых будет проходить поэтапно. На первом этапе планируется создание 450 швартовочных мест для судов длиной от 4 до 30 метров, а к 2034 году общее количество стоянок увеличат до 700.



Анастасия Фартыгина