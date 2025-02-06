В Казани на полуострове Локомотив создадут туристический кластер за 10,5 млрд рублей

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К 2030 году на полуострове Локомотив в Казани создадут всесезонный туристический кластер стоимостью 10,5 млрд рублей. Об этом на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Проект включает строительство яхтенных марин, развитие которых будет проходить поэтапно. На первом этапе планируется создание 450 швартовочных мест для судов длиной от 4 до 30 метров, а к 2034 году общее количество стоянок увеличат до 700.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что новый водный хаб станет значительным стимулом для развития как самого города, так и соседних населенных пунктов Поволжья.

Также в Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Новый комплекс, расположенный на полуострове Локомотив, займет площадь 5,5 тыс. квадратных метров и будет работать круглый год.

Анастасия Фартыгина