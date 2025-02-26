Достойная пенсия, по мнению казанцев, составляет 49,3 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани считают, что достойная пенсия должна составлять 49,3 тысячи рублей. По данным исследования портала SuperJob, это на 0,8 тысячи рублей больше, чем показатель июня 2024 года, когда казанцы называли сумму в 48,5 тысячи рублей.

В среднем по России желаемый размер пенсии составляет 49,6 тысячи рублей, что на 3% превышает показатель прошлого года. Исследование выявило зависимость между возрастом респондентов и ожидаемым размером пенсии — чем старше человек, тем выше его представления о достойных выплатах.

Есть также взаимосвязь между текущим доходом россиян и их ожиданиями по размеру будущей пенсии: граждане с более высокими доходами рассчитывают на большие пенсионные выплаты.

Лидерами среди регионов по величине желаемой пенсии остаются Москва (52,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (51,7 тыс. руб.). В тройку лидеров вошел Хабаровск с отметкой в 50 тысяч рублей, а Тюмень (49,7 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (49,6 тыс. руб.) замыкают пятерку городов с наибольшими ожиданиями по размеру пенсионных выплат.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России планируется проиндексировать социальные пенсии на 14,75%.



Матвей Гавриков