В прошлом году доля отечественных ветеринарных препаратов на российском рынке возросла до 70%

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году доля отечественных препаратов для животных и кормов на российском рынке составила 70%. Для сравнения, в 2020 году показатель достигал лишь 41%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») Евгений Антонов.

Всего в прошлом году центр зарегистрировал 176 новых иммунобиологических и фармакологических препаратов, рассказала заместитель Антонова Василина Грицюк. Доля отечественных лекарств составила 80%. По ее словам, рост год к году составил 42%.

Среди открытий — впервые в России зарегистрирован противопаразитарный препарат для крупного рогатого скота и свиней на основе эпримектина против паразитарных инвазий. Ранее в стране не было его аналогов. Также состоялась первая экспертиза препарата от шести заболеваний рыб.

Возросло и количество исследований препаратов — в 2024 году центр провел 900 таковых, что на 200% превышает показатели 2023 года.



Елизавета Пуншева