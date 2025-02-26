Киев и Вашингтон договорились о разработке минеральных ресурсов Украины

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Киев достиг соглашения с Вашингтоном о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Это произошло после того, как США отказались от требования получить $500 млрд потенциального дохода. Об этом сообщили в Financial Times.

Сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины. Ожидается, что соглашение будет подписано во время предстоящего визита президента Владимира Зеленского в США.

По словам украинских чиновников, условия сделки стали более выгодными для Киева и помогут укрепить отношения с Америкой на фоне трехлетнего конфликта. Однако в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности от США, которые Киев ранее считал важными для заключения сделки.

Соглашение предполагает создание фонда, куда будет поступать 50% доходов от будущей разработки минеральных ресурсов. Этот фонд будет инвестировать в проекты на Украине. Подчеркнем, что соглашение не касается текущих доходов крупнейших украинских нефтегазовых компаний.

Некоторые вопросы остаются нерешенными, такие как юрисдикция сделки и размер доли США в фонде. Украинские чиновники назвали текущую версию документа «рамочным соглашением», подчеркивая, что никакие доходы не будут переданы до создания фонда. Соглашение также должно быть ратифицировано Верховной радой Украины.

Напомним, что Трамп заявил, что ожидаемое соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может составлять до одного триллиона долларов.

