Матч «Ак Барса» станет первым для комментатора Скворцова после избиения

Фото: Динар Фатыхов

Матч «Ак Барса» в Екатеринбурге с «Автомобилистом» на телеканале «Матч ТВ» прокомментирует Роман Скворцов. Для комментатора игра станет первым репортажем на телевидении после инцидента с избиением в Новосибирске.

— Мне важно сейчас оставить все позади. Вернуться к тому, что я знаю и умею. Всем огромное спасибо за поддержку, извините, что напугал. Надеюсь вернуться в эфир так, что уже через месяц все забудут о том, что что‑то было, — отреагировал комментатор свое назначение.

Скворцов был избит неизвестными после Матча звезд КХЛ в Новосибирске. В результате нападения комментатор получил серьезные травмы и помещен в местную реанимацию.

Игра между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет 26 февраля в 17.00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ.

Зульфат Шафигуллин