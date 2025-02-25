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В состав оргкомитета «Инвервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой

21:58, 25.02.2025
В состав оргкомитета «Инвервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой
Фото: Реальное время

В состав оргкомитета Международного музыкального конкурса «Интервидение» вошли Ольга Любимова, Константин Эрнст и Михаил Швыдкой. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса, а также представителям прессы без взимания сборов поручено Министерству иностранных дел.

Напомним, конкурс пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Он уже привлек более 20 стран. В частности, участие подтвердили Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Указ о проведении «Интервидения» президент России Владимир Путин подписал 3 февраля. Конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Галия Гарифуллина

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