В состав оргкомитета «Инвервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой
В состав оргкомитета Международного музыкального конкурса «Интервидение» вошли Ольга Любимова, Константин Эрнст и Михаил Швыдкой. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса, а также представителям прессы без взимания сборов поручено Министерству иностранных дел.
Напомним, конкурс пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Он уже привлек более 20 стран. В частности, участие подтвердили Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
Указ о проведении «Интервидения» президент России Владимир Путин подписал 3 февраля. Конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
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