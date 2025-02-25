Работающая молодежь Поволжья примет участие в новом общественном проекте

Фото: Мария Зверева

Для работающей молодежи Поволжья проведут новый масштабный общественный проект «МолоТ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова.

— Главное новшество 2025 года — новый общественный проект для работающей молодежи «МолоТ». Проект объединит команды предприятий реального сектора, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста, — сообщил он на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Всего в Приволжье проводятся 13 общественных проектов для детей и молодежи. По итогам прошлого года участниками окружных проектов, которые аппарат полномочного представителя президента России в ПФО реализует совместно с Фондом, стали более 384 тыс. человек из 14 регионов округа.

Галия Гарифуллина