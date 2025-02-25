Татарстан сможет вносить изменения в планировку территорий, утвержденную федеральными властями

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов, которые смогут менять планировку территорий, утвержденную федеральными властями для проведения крупных международных мероприятий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

— Зачастую планировка территории, которую федеральные власти определили для проведения международных мероприятий несколько лет назад, уже не отвечает актуальным нуждам населенных пунктов и их жителей. Раньше вносить изменения в такую документацию могли только органы местного самоуправления, но их полномочия не распространяются на объекты регионального значения. Теперь регионы смогут самостоятельно принимать решения о развитии таких территорий с учетом текущих задач и приоритетов, что, конечно, будет способствовать наиболее эффективному созданию комфортных условий для жизни людей, — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Кроме Татарстана, новые полномочия получили Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Приморский края, Калининградская, Нижегородская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская и Самарская области, а также Мордовия.



Галия Гарифуллина