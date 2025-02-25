Российские бодибилдеры выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном РФ
Руководство Международной федерации бодибилдинга (IFBB) подтвердило, что россияне смогут участвовать в чемпионате Европы с флагом и гимном своей страны. Об этом сообщает ТАСС.
— Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года. Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду на чемпионат Европы, в которую включила около 200 спортсменов, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, международная федерация уже прислала приглашение на всю сборную России для оформления въездных виз в Испанию. Соревнования пройдут с 30 апреля по 5 мая в Санта-Сусанне.
Напомним, российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе под флагом и с гимном, заявил недавно министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.
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