Российские бодибилдеры выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном РФ

Фото: Динар Фатыхов

Руководство Международной федерации бодибилдинга (IFBB) подтвердило, что россияне смогут участвовать в чемпионате Европы с флагом и гимном своей страны. Об этом сообщает ТАСС.



— Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года. Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду на чемпионат Европы, в которую включила около 200 спортсменов, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, международная федерация уже прислала приглашение на всю сборную России для оформления въездных виз в Испанию. Соревнования пройдут с 30 апреля по 5 мая в Санта-Сусанне.

Напомним, российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе под флагом и с гимном, заявил недавно министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.



Галия Гарифуллина