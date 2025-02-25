Госдума одобрила использование гражданского транспорта в борьбе с терроризмом

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, который позволяет использовать автомобили граждан для борьбы с терроризмом во время контртеррористических операций (КТО). Это решение было принято на пленарном заседании и прошло сразу во втором и третьем чтениях, сообщили в ТАСС.

Законопроект, внесенный в октябре прошлого года, дополняет статью о противодействии терроризму. Теперь в зонах, где введен режим КТО, можно будет использовать не только транспорт организаций, но и личные автомобили граждан. Это позволит быстрее доставлять людей, нуждающихся в медицинской помощи, в больницы и преследовать подозреваемых в терроризме.

Ранее действующие нормы уже разрешали использование транспортных средств организаций, но теперь закон расширяет эти возможности, что может повысить эффективность действий правоохранительных органов в экстренных ситуациях.

Напомним, в 2024 году в России наблюдался резкий рост числа уголовных дел о терроризме и диверсиях — их количество увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, всего в суды было направлено 429 дел.

Анастасия Фартыгина