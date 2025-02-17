Число дел о терроризме в России увеличилось на 40% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в России наблюдался резкий рост числа уголовных дел о терроризме и диверсиях — их количество увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, всего в суды было направлено 429 дел.

Расследования преступлений террористического характера охватывают множество регионов, включая Татарстан, Белгородскую, Волгоградскую, Кировскую, Тюменскую, Владимирскую и Свердловскую области. Петренко подчеркнула, что исполнители этих преступлений зачастую привлекаются через интернет, тогда как заказчики, как правило, находятся за пределами России.

Следком также уточнил, что поджоги объектов транспортной инфраструктуры и административных зданий могут квалифицироваться как террористические акты или диверсии в зависимости от обстоятельств. Эти действия относятся к категории тяжких преступлений, за которые предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в 2024 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, 3165 человек.



Анастасия Фартыгина