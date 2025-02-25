В Казани водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Боевой произошел инцидент с участием маршрутного автобуса и девочки-пешехода. Водитель автобуса, 1982 года рождения, с 24-летним стажем вождения, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 11-летнюю ученицу 5 класса, которая, по предварительным данным, также нарушила правила, не убедившись в безопасности перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Согласно правилам дорожного движения, водители должны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. В данном случае водитель не выполнил это требование. Пешеходы, в свою очередь, должны оценивать безопасность перехода, прежде чем выходить на проезжую часть, что девочка не сделала.

