ВТБ предложил отменить дивиденды за 2024 год из-за негативных факторов

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Менеджмент ВТБ планирует рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Это связано с рядом негативных факторов, влияющих на достаточность капитала, включая превышение средней ключевой ставки ЦБ в 2025 году до 21% против заложенных в стратегию 11%, что создает риск для активов с фиксированной ставкой, особенно в розничном сегменте. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Осенью 2024 года появился спред между банковскими ставками и ключевой ставкой в 110 базисных пунктов, который, несмотря на ожидаемое снижение в 2025 году, не решит проблему полностью.

В феврале 2025 года вступит в силу антициклическая надбавка, которая может быть увеличена до 0,5% с июля 2025 года, если кредитный портфель не стабилизируется.

Также на финансовую устойчивость банка влияют ужесточение требований к заблокированным активам, увеличение налоговой нагрузки и генерация нематериальных активов в рамках цифровой трансформации и импортозамещения, которые вычитаются из капитала и ограничивают возможности ВТБ по выплате дивидендов.

— Решение об отказе от дивидендов — это ответ на беспрецедентное сочетание негативных факторов, которое требует концентрации ресурсов на поддержании капитальной базы банка, — подчеркнул Дмитрий Пьянов. При этом окончательное решение будет приниматься акционерами.

Матвей Гавриков