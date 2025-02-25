В Набережных Челнах мошенники обманули женщину, представившись подругой

Фото: Мария Зверева

В Набережных Челнах 51-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые, взломав аккаунт ее знакомой, попросили у нее деньги в долг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

Все началось, когда потерпевшая получила сообщение от «подруги» в мессенджере с просьбой срочно перевести 20 тыс. рублей. Женщина без колебаний отправила деньги, не заподозрив подвоха. Позже она узнала, что переписывалась не с настоящей подругой, а с мошенниками.

По делу возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция проводит расследование и ищет злоумышленников.



Накануне казанская школьница отправила мошенникам около 400 тыс. рублей с телефона бабушки, чтобы получить робуксы в онлайн-игре. Следствие установило, что школьница играла на онлайн-платформе с телефона своей бабушки. В этот момент с ней в мессенджере связались неизвестные и пообещали робуксы, если та выполнит несколько заданий. Ей сказали зайти в банковское приложение и осуществить переводы.



Анастасия Фартыгина