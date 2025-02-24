Школьница из Казани перевела мошенникам 400 тыс. рублей с банковского счета бабушки

Фото: Михаил Захаров

Казанская школьница отправила мошенникам около 400 тыс. рублей с телефона бабушки, чтобы получить робуксы в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Следствие установило, что школьница играла на онлайн-платформе с телефона своей бабушки. В этот момент с ней в мессенджере связались неизвестные и пообещали робуксы, если та выполнит несколько заданий. Ей сказали зайти в банковское приложение и осуществить переводы. Таким образом, чтобы «заработать» игровые деньги, девочка отправила с карты родственницы все сбережения на неизвестные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России «Мошенничество».

Напомним, что специалисты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, направленную на обман россиян, которые ищут советы по защите от финансовых мошенников. В банке сообщили, что злоумышленники активно действуют на интернет-форумах и в чатах, предлагая ложные советы и «помощь».

Елизавета Пуншева