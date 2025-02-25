Владимир Путин: Россия готова обсудить 50%-е сокращение военных расходов с США

Россия открыта к переговорам с США о сокращении военных расходов на 50%. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что такая идея может быть полезной и что Москва не против ее реализации. Он также добавил, что Китай может присоединиться к этому соглашению в будущем, если захочет.

Президент подчеркнул, что предложение о сокращении военных бюджетов является хорошим и Россия готова к обсуждениям по этому вопросу.

Ранее Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. Россия обладает значительными запасами этих ресурсов и открыта для работы как с американскими властями, так и с частными компаниями.

Анастасия Фартыгина