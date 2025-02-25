Корюшку хотят включить в Реестр нематериального культурного наследия России

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия России. В своем обращении к главе Минкультуры Ольге Любимовой он подчеркнул важность этого блюда для культуры страны. Об этом сообщили в RT.

По словам Милонова, Россия обладает множеством культурных традиций, которые формируют общее наследие народов. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург сыграл ключевую роль в развитии отечественной культуры, включая кулинарные традиции.

Депутат указал на популярность жареной корюшки, которая стала известной с момента основания города Петром Великим. Он считает, что это блюдо не только отражает петербургскую кухню, но и имеет значительное место в истории всей России.



Анастасия Фартыгина