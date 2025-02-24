Южная Корея отменила санкции на поставку медоборудования в Россию

Фото: Руслан Ишмухаметов

Южная Корея с 28 февраля отменит санкции на поставку медицинского оборудования в Россию. Об этом сообщило южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов.

— С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов»... Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от (необходимости получения, — прим. ред.) индивидуальных разрешений, — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что ограничение отменяют из-за «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами». В этой связи было решено скорректировать систему экспортного контроля таким образом, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой».

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине конфликта на Украине. В 16-м пакете ограничений предусмотрен запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения для 13 банков и 73 судов, которые считаются частью российского «теневого флота». Под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к военным действиям на Украине.

Елизавета Пуншева