Количество клубов для детей и подростков в Казани увеличилось на треть

На постоянной основе в домах культуры занимаются 16 тысяч казанцев

Фото: Мария Зверева

По итогам 2024 года работу с детьми и подростками в домах культуры и культурных центрах Казани обеспечивали 816 клубных формирований, рассказал начальник Управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Абзалов на «деловом понедельнике» в мэрии.



По сравнению с 2023 годом рост клубов по интересам составил 33%. На постоянной основе в домах культуры занимаются 16 тысяч казанцев. Творческий актив культурных центров — это главные участники городских и районных мероприятий.



Успешно работает и городской проект активного долголетия «Жизнелюб» — в 2024 году на занятиях и мероприятиях зафиксировали 177 тысяч визитов, а казанские пенсионеры стали участниками общегородских инициатив, лауреатами различных конкурсов и фестивалей.

Для казанцев с особенностями здоровья в культурных центрах города доступны 20 клубных формирований. Для работы с ними привлекаются специалисты с инклюзивными и интегративными методиками.

Среди самых ярких проектов для людей с ОВЗ: межрегиональный фестиваль «Добрая волна» для детей с ОВЗ и попавших в трудную жизненную ситуацию, фестиваль «Луч», фестиваль для ребят из специализированных учреждений «Возьмемся за руки, друзья» и конкурс для воспитанников ДШИ «Слушая сердцем». Эти проекты охватили 4,5 тысячи участников из Казани, городов и районов Татарстана и других регионов России.

Дарья Беззубова