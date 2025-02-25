Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов
Ожидается небольшой, местами умеренный снег
Сегодня в Татарстане облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -5 до -7 градусов. Возможен небольшой, местами умеренный снег.
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