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Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов

07:00, 25.02.2025

Ожидается небольшой, местами умеренный снег

Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -5 до -7 градусов. Возможен небольшой, местами умеренный снег.

Галия Гарифуллина

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