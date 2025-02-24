МВД Франции отказывается комментировать взрывы у генконсульства России в Марселе
Французское МВД в курсе взрывов у генконсульства России в Марселе. Однако комментировать произошедшее министерство не планирует, рассказали в пресс-службе ведомства РИА «Новости».
— По теме взрывов у генерального консульства России в Марселе никаких заявлений или коммюнике не планируется, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, во Франции, в городе Марселе, рядом с генеральным консульством России, произошел взрыв. Инцидент случился около 08.00 по местному времени (10.00 мск), на место прибыло примерно 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.
Согласно информации корреспондента журнала Valeurs Actuelles, злоумышленники, вероятно, бросили в сад консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.
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