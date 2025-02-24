Талия Минуллина: в последние три года наблюдается большой рост товарооборота Татарстана с исламскими странами

Фото: Михаил Захаров

В течение последних трех лет в Татарстане наблюдается «очень большой рост» товарооборота Татарстана с исламскими странами. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина на открытии обучающей программы по исламским финансам в Казани.



— За последние три года произошел очень большой рост товарооборота с исламскими странами, — заявила она.

Минуллина подчеркнула: традиционно это касается в большей степени Турции, развивается и сотрудничество с ОАЭ. Хотелось бы, чтобы товарооборот с исламскими странами отвечал теплоте отношений и культурной близости с ними, сказала глава АИР.

Напомним, по итогам 2023 года товарооборот Татарстана со странами-членами Организации исламского сотрудничества увеличился на 83% и составил $5,7 млрд. Значительно выросла торговля с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.



Галия Гарифуллина