ФАС оштрафовала четыре банка на 22 млн рублей за ненадлежащую рекламу

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала четыре российских банка на 22 млн рублей за распространение ненадлежащей рекламы. Под штрафные санкции попали «Альфа-банк», «Газпромбанк», ВТБ и «Т-Банк».

По сообщению ФАС, эти кредитные организации распространяли ненадлежащую рекламу в телеэфире, на рекламных конструкциях и в мобильном приложении. Два банка рекламировали свои продукты без пояснения важных дополнительных условий. Еще один попался на рекламе со слоганом «лучший банк для бизнеса» из-за отсутствия пояснений по критериям сравнения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для части кредитных организаций подобные штрафные санкции не первые с начала 2025 года.

Ранее УФАС Татарстана оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе.

Зульфат Шафигуллин