ФАС оштрафовала четыре банка на 22 млн рублей за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала четыре российских банка на 22 млн рублей за распространение ненадлежащей рекламы. Под штрафные санкции попали «Альфа-банк», «Газпромбанк», ВТБ и «Т-Банк».
По сообщению ФАС, эти кредитные организации распространяли ненадлежащую рекламу в телеэфире, на рекламных конструкциях и в мобильном приложении. Два банка рекламировали свои продукты без пояснения важных дополнительных условий. Еще один попался на рекламе со слоганом «лучший банк для бизнеса» из-за отсутствия пояснений по критериям сравнения.
Для части кредитных организаций подобные штрафные санкции не первые с начала 2025 года.
Ранее УФАС Татарстана оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе.
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