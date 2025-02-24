Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в ДНР
Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в ДНР. Беспилотник выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на одного из сопровождающих его военных. Об этом сообщили на телеканале.
Журналисты спрятались в укрытие при появлении дрона. Военные пытались сбить беспилотник огнем из стрелкового оружия, но дрон успел сбросить снаряд. В результате атаки один из российских бойцов получил осколочные ранения.
Напомним, украинские войска нанесли удар по съемочной группе Первого канала в селе Черкасская Конопелька Курской области. Ранения получил оператор Юрий Шолмов.
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