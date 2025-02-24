Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в ДНР

Фото: Максим Кокунин

Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в ДНР. Беспилотник выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на одного из сопровождающих его военных. Об этом сообщили на телеканале.

Журналисты спрятались в укрытие при появлении дрона. Военные пытались сбить беспилотник огнем из стрелкового оружия, но дрон успел сбросить снаряд. В результате атаки один из российских бойцов получил осколочные ранения.

Напомним, украинские войска нанесли удар по съемочной группе Первого канала в селе Черкасская Конопелька Курской области. Ранения получил оператор Юрий Шолмов.