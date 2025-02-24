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Из-за съемок сериала «Айда» ограничат движение и парковку в Казани

12:34, 24.02.2025
Из-за съемок сериала «Айда» ограничат движение и парковку в Казани
Фото: Динар Фатыхов

С 25 февраля 2025 года в Казани будут действовать ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда». Ограничения начнутся с полуночи и продлятся до 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Ограничения коснутся следующих улиц:

  • Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
  • Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
  • Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).
Анастасия Фартыгина

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