Из-за съемок сериала «Айда» ограничат движение и парковку в Казани
С 25 февраля 2025 года в Казани будут действовать ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда». Ограничения начнутся с полуночи и продлятся до 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Ограничения коснутся следующих улиц:
- Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
- Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
- Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).
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