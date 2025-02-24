«Команда без лица»: Эксперт Кожевников раскритиковал «Ак Барс»

Фото: Мария Зверева

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал «Ак Барс» при Анваре Гатиятулине командой без лица. Эксперт указал на разрозненность игроков и тренеров в клубе.

— У меня нет мнения об этой команде. Она пока без своего лица, многое зависит от того, с какой ноги встанет и оставит ли мобильные телефоны в раздевалке (смеется). Большие вопросы к «Ак Барсу», где сегодня тренеры на своей волне, игроки — на своей. Соберутся — сыграют, нет — ничего страшного. По качеству состава Казань обязана быть в тройке на Востоке — рядом с «Трактором», — считает Кожевников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» ранее проиграл четыре матча подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого команда Гатиятулина победила «Нефтехимик» (3:2ОТ) и «Ладу» (2:1), вернувшись на третье место в Восточной конференции.



Казанцы четвертыми на Востоке досрочно гарантировали участие в плей-офф КХЛ. В 58 матчах чемпионата «Ак Барс» набрал 74 очка и отстает от лидера конференции на шесть баллов.

Зульфат Шафигуллин