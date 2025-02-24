Шевченко: «На Востоке есть два клуба, на которых не стоит выходить в плей-офф»

Фото: Динар Фатыхов

Известный журналист Алексей Шевченко считает «Авангард» и «Трактор» самыми неудобными соперниками в Восточной конференции в плей-офф Кубка Гагарина.

— На Востоке есть два клуба, против которых не стоит выходить и играть. Это «Авангард», который сейчас на подъеме и все растет и растет. Также это «Трактор», который уже доказал, что является сильной командой с хорошей тактикой. Есть слабые места, которые компенсируются сильными, — заявил журналист в программе «День с Алексеем Шевченко».

«Трактор» лидирует в таблице Восточной конференции с 82 очками в 60 матчах. Челябинский клуб с лета прошлого года тренирует канадский специалист Бенуа Гру. «Авангард» занимает шестое место на Востоке с 70 очками в 38 играх. Омская команда выиграла восемь из девяти последних матчей в чемпионате.



Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 26 марта. Ранее «Ак Барс» досрочно гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин