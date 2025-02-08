В Татарстане планируют строительство 38 спортивных, молодежных и культурных объектов

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в 2025 году планируется строительство 38 объектов в области спорта, молодежной политики и культуры с общим объемом финансирования 3 млрд 571 млн рублей. Об этом сообщили на совещании под руководством Рустама Минниханова в Доме правительства республики.



В рамках республиканской и государственной программ по линии спорта будут построены 23 объекта, среди которых четыре крытых футбольных манежа и 18 универсальных спортивных площадок на сумму 2,4 млрд рублей. Контракты на эти объекты ожидаются в конце марта. Также продолжается строительство Центра развития футбола, работы на данный момент выполнены на 25%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В сфере молодежной политики предусмотрено финансирование на сумму 892 млн рублей для строительства 11 объектов. Эти проекты реализуются в рамках двух республиканских и одной государственной программы. В числе запланированных объектов — восемь детских оздоровительных лагерей и три молодежных центра, один из которых перешел с 2024 года. Контракты на эти объекты также будут подписаны в марте.

Кроме того, в области культуры запланировано строительство четырех объектов в трех муниципальных образованиях с финансированием в размере 275 млн рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Госконтракты по этим объектам также ожидаются в марте.

Напомним, что в Татарстане в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году планируется возведение 11 новых образовательных учреждений.



Анастасия Фартыгина